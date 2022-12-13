Шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Даллас"

"Ванкувер" добился победы над "Далласом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.
Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 65 матчей, забросил 33 шайбы и отдал 27 голевых передач.
Ранее Макдэвид побил рекорд Кучерова по очкам в НХЛ в XXI веке.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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