Шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Даллас"

Форвард набрал 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" добился победы над "Далласом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 65 матчей, забросил 33 шайбы и отдал 27 голевых передач.

Ранее Макдэвид побил рекорд Кучерова по очкам в НХЛ в XXI веке.

Видео: YouTube / SPORTSNET