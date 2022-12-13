Макдэвид побил рекорд Кучерова по очкам в НХЛ в XXI веке

Всего в нынешнем сезоне форвард набрал 129 очков в 68 матчах.

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид установил новый рекорд по очкам за сезон в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке.

В игре против "Оттавы" его команда одержала победу со счетом 6:3. Канадский хоккеисты отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Всего в нынешнем сезоне Макдэвид набрал 129 (56+73) очков в 68 матчах. Он побил рекорд нападающего "Тампы" Никиты Кучерова, набравшего 128 (41+87) очков в сезоне 2018/19.

Отметим, что рекорд за всю историю НХЛ по количеству очков за сезон в регулярке принадлежит экс-форварду "Эдмонтона" Уэйну Гретцки, который набрал 215 (52+163) очков в сезоне 1985/86.

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Видео: YouTube / SPORTSNET