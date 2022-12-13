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Дубль Барбашева принес "Вегасу" победу над "Филадельфией"

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Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев был признан третьей звездой встречи. Россиянин отметился дублем в ворота хозяев, забросив вторую и пятую шайбы в матче.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 68 игр, забросил 14 шайб и отдал 23 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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