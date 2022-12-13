Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"

"Тампа" обыграла "Нью-Джерси" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев в конце второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 68 матчей, забросил 27 шайб и отдал 69 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Дадонова помогли "Далласу" обыграть "Сиэтл".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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