Гол и передача Дадонова помогли "Далласу" обыграть "Сиэтл"

На счету форварда 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Климат Пледж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов помог своей команде добиться успеха. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Уайатта Джонстона.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 58 матчей, забросил семь шайб и отдал 19 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что три очка Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET