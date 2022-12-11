Шайба Гурьянова помогла "Далласу" одержать победу над "Детройтом"

"Даллас" обыграл в овертайме "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреч прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.
Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота гостей в конце первого периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Денис Гурьянов провел 21 матч, забросил две шайбы и отдал три голевых передачи.
Ранее мы сообщали, что Кочетков признан второй звездой матча с "Айлендерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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