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Шайба Гурьянова помогла "Далласу" одержать победу над "Детройтом"

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Этот гол стал для хоккеиста вторым в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" обыграл в овертайме "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреч прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота гостей в конце первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Денис Гурьянов провел 21 матч, забросил две шайбы и отдал три голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что Кочетков признан второй звездой матча с "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: денис гурьянов, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк детройт ред уингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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