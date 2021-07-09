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Кочетков признан второй звездой матча с "Айлендерс"

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Вратарь провел второй сухой матч в нынешнем сезоне НХЛ.

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков признан второй звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Айлендерс". Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

"Каролина" обыграла хозяев со счетом 3:0. Кочетков отразил все 16 бросков по своим воротам. Для россиянина этот матч стал вторым сухим в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне НХЛ Петр Кочетков провел 11 матчей, в которых одержал шесть побед и пропустил 23 шайбы.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: петр кочетков, хк каролина харрикейнз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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