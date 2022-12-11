Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Филадельфию"

Россиянин набрал 39 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Филадельфию" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 27 матчей, забросил 11 шайб и отдал 28 передач.

Ранее мы сообщали, что Панарин сделал передачу в матче с "Колорадо" и забил в серии буллитов.

Видео: YouTube / SPORTSNET