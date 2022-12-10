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Артемий Панарин сделал передачу в матче с "Колорадо" и забил в серии буллитов

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Форвард из России отметился шайбой в воротах оппонентов в матче НХЛ.

Российский представитель Артемий Панарин сделал передачу для "нью-Йорк Рейнджерс" в матче с "Колорадо" в рамках Национальной хоккейной лиги, а также забил шайбу в ворота оппонентов в серии буллитов, обыграв Александра Георгиева. Нападающий забил единственный гол в игре. За счет данной ледовой встречи форвард получает 34 (6+28) очка в 29 проведенных матчах текущего сезона НХЛ. Артемий Панарин отмечается передачами в пяти играх подряд, а его безголевая серия длилась шесть матчей. Также утром 11 декабря Панарин нанес один бросок в створ, применил один силовой прием и сделал один перехват.

Овечкин вышел на чистое второе место по количеству матчей в НХЛ среди россиян.

Фото и видео: YouTube / Russian NHL

Теги: артемий панарин, буллиты, колорадо, нхл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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