Овечкин вышел на чистое второе место по количеству матчей в НХЛ среди россиян

В игре с "Филадельфией" россиянин получил не менее двух очков.

Российский спортсмен, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей в Национальной хоккейной лиге среди россиян. В матче против "Филадельфии Флайерз" нападающий провел 405 матч в своей профессиональной карьере, за которую он набрал не менее двух очков. Ледовая встреча завершилась с результатом 4:1 в пользу столичного клуба. По указанному показателю 37-летний форвард вышел на единоличное 13-е место в истории НХЛ. Александр Овечкин обогнал легенду из "Бостон Брюинз", а также по совместительству самого результативного защитника в истории НХЛ Рэя Бурка. На его счету записано 404 игр. Среди действующих игроков турнира подобных игр больше только у форварда из "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби. Он отличился в 430 матчах.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET