Шахтер погиб при обвале рудника на Дальнем Востоке

Трагедия произошла на руднике "Бараневский".

На Дальнем Востоке погиб шахтер. Об этом заявили журналисты "РИА Новостей". По данным агентства, произошел обвал горной массы на камчатском руднике "Бараневский". Жертвой инцидента стал мужчина, который выполнял подземные работ на штольне "Южная". На данный момент по факту гибели 54-летнего сотрудника ведется расследование. Специалисты оценят соблюдение руководством шахты требований законодательства в сфере охраны труда.

Напомним, что ранее из-за обрушения горной породы в Кемеровской области в шахте погибли два человека. Трагедия произошла на угольной шахте "Чертинская-Коксовая". В момент обвала под землей находились 95 сотрудников. Из них 87 человек смогли вовремя эвакуироваться. Еще шестеро остались в шахте для поддержания жизнеобеспечения шахты.

Спасатели нашли погибшим второго горняка после обрушения на шахте в Кузбассе.

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