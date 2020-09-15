Ранее было найдено еще одно тело - проходчика.

Спасатели нашли погибшим второго горняка после обрушения на шахте в Кузбассе. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о найденном теле 37-летнего проходчика. Судьба еще одного сотрудника - 57-летнего мужчины оставалась неизвестной. Велась поисковая операция.

В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтер найден погибшим сообщение спасателей

Напомним, что утром 14 сентября на шахте "Чертинская-Коксовая" произошел выброс газа и угля. Это обрушило горные породы. Объект расположен в городе Белово Кемеровской области. Им руководит компания "ММК-Уголь", входящая в состав одного из крупнейших мировых производителей стали. Шаха специализируется на добыче угля марки "Ж".

В шахте метро Петербурга произошло задымление.

Видео: YouTube / Сделано в Кузбассе HD