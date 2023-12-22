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Шадаев: портал госуслуг скоро могут заменить умные колонки

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По его словам, благодаря умным колонкам будет возможность получать широкий спектр услуг.

Портал госуслуг в будущем могут полностью заменить умные колонки с голосовым управлением. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Шадаев принял участие в форуме "Цифровая экономика" на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. По его мнению, в скором времени портала госуслуг больше не будет. Шадаев отметил, что благодаря умным колонкам будет возможность получать широкий спектр услуг, включая запись к врачу и экзамен на водительские права.

Ранее эксперты прокомментировали планы на экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны.

Видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: госуслуги, максут шадаев, минцифры россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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