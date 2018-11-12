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Сгоревший гипермаркет "Лента" на Обводном восстановят в 2019 году

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Также в компании заявили, что не было на месте происшествия никакого мародерства, о котором писали в социальных сетях.

Сгоревший дотла на выходных гипермаркет "Лента" на набережной Обводного канала планируют восстановить и открыть уже в течение 2019 года. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на пресс-службу гиперкаркета.

Магазин будет восстановлен и открыт в течение 2019 года.

пресс-служба компании "Лента"

В компании пока что не могут назвать точную сумму ущерба, так как для подсчета потребуется некоторое время. Сотрудники сгоревшего гипермаркета будут трудоустроены в другие точки города. На месте ЧП сейчас ставят ограждение, чтобы посторонние лица не ходили на территорию сгоревшего здания.

Также в компании заявили, что не было на месте происшествия никакого мародерства, о котором писали в социальных сетях.

Видео: Piter.TV

 

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Теги: гипермаркет , лента
Категории: Лента новостей Новости СПб

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