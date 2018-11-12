Сгоревшая "Лента" была застрахована почти на 3 млрд рублей

В результате возгорания пламенем было охвачено 4,8 тыс. квадратных метров.

Cгоревший в Петербурге гипермаркет "Лента" был застрахован почти на 3 миллиарда рублей, передает "Интерфакс".

В издании сослались на слова представителей компании, в которой рассказали, что гипермаркет был застрахован в "ВТБ Страхование". Общая страховая сумма составила 2,9 млрд рублей, размер собственного удержания компании "ВТБ Страхование" — 248 млн рублей. Остальная сумма перестрахована у ведущих перестраховщиков.

Напомним, что пожар произошел в гипермаркете "Лента" на Обводном канале в ночь с 11 на 12 ноября. В результате возгорания пламенем было охвачено 4,8 тыс. квадратных метров. В МЧС рассказали, что удалось обойтись без человеческих жертв.

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Видео: Piter.TV