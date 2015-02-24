Специалисты завершили комплексный ремонт Университетской набережной

В ходе работ были отремонтированы гранитные ступени у сфинксов и выполнено масштабое благоустройство.

На Университетской набережной закончились ремонтные работы от Кадетской до четвёртой линии Васильевского острова. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Смольного.

Так полностью завершено благоустройство спуска у Румянцевского сада, который является самым большим грузовым спуском на Неве, а также спуска со знаменитыми сфинксами у Академии художеств.

В ходе работ были отреставрированы светильники и бронзовые грифоны, гранитные плиты, карнизы, парапеты, постаменты, обновлены металлические ограждения и заново вымощена диабазовая мостовая. Наконец, отремонтированы гранитные ступени у сфинксов.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино сохранят сквер в реконструкцию водопровода.

Фото: пресс-служба CПб ГБУ "Мостотрест" (архив)