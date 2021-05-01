В Колпино сохранят сквер в реконструкцию водопровода

ГАТИ обеспечила сохранение благоустройства сквера в Колпино.

В рамках перспективной адресной программы, ГАТИ координировала работы по благоустройству города. В программу была внесена заявка от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на реконструкцию водовода в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты ГАТИ, проанализировав документы, обнаружили, что выполнение работ может привести к нарушению благоустройства сквера на Заводском проспекте, который был недавно создан в рамках национальной программы "Формирование комфортной городской среды".

Работы "Водоканала" могли лишить горожан возможности пользоваться набережной и детской площадкой на срок до нескольких лет. ГАТИ провела совместные совещания с "Водоканалом" и нашла решение: водовод будет прокладываться под сквером закрытым способом, т.е. под землей. Это позволит сохранить благоустройство территории и обеспечить доступ горожан к общественным пространствам.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади появится "фотозона" перед Новым годом.

Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга