На Дворцовой площади появится "фотозона" перед Новым годом

Она будет состоять из сценических конструкций, двух подиумов и арок, общей высотой 3,7 м.

К новогодним и рождественским праздникам 2023-2024 на Дворцовой площади появится "фотозона" – ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по установке и размещению временных элементов благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

С 17 декабря 2023 по 15 января 2024 недалеко от Александровской колонны будет размещена фотозона общей площадью 12 кв.м. Она будет состоять из сценических конструкций, двух подиумов и арок, общей высотой 3,7 м.

Работы разрешены с 17 декабря 2023 по 15 января 2024 года.

Ранее жители Петербурга и Ленобласти рассказали о планах на Новый год. Кроме того, жители Северной столицы и Ленобласти рассказали о планах на новогодние праздники. 20% опрошенных отправятся в путешествие по России, 2% – за границу. 56% не знают, чем будут заниматься.

Фото: ГАТИ