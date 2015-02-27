Жители Петербурга и Ленобласти рассказали о планах на Новый год

По данным опроса, большая часть респондентов отметит Новый год дома (56%).

Стало известно, как планируют встречать новый 2024 год и что хотели бы получить в подарок жители Петербурга и Ленобласти.

По данным опроса, который провели ВТБ и банк "Открытие", большая часть респондентов отметит Новый год дома (56%). 5% собираются пойти в гости к друзьям или родственникам, и столько же – поехать на дачу. 3% опрошенных отправятся в ресторан или кафе, и еще 3% будут на работе.

16% петербуржцев ожидают в качестве новогоднего подарка деньги, еще 12% хотели бы получить то, что полезно в хозяйстве, а 9% – электронику. 9% респондентов заявили, что им ничего не нужно.

Кроме того, жители Северной столицы и Ленобласти рассказали о планах на новогодние праздники. 20% опрошенных отправятся в путешествие по России, 2% – за границу. 56% не знают, чем будут заниматься.

В частности, на путешествия и развлечения в период новогодних праздников 26% петербуржцев откладывают не более 10 тыс. рублей, а 19% – 10-30 тыс. 6% респондентов отводят на эти цели 30-50 тыс. рублей.

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