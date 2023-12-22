Сезонные точки по продаже корюшки откроются 1 апреля

Эксперты считают, что корюшковая путина может начаться уже с 31 марта.

Лед тронулся, скоро начнется сезон корюшки. С 1 апреля в Петербурге запустят точки продаж местной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Эксперты считают, что корюшковая путина может начаться уже с 31 марта. Это будет возможно, если не придет сильное похолодание.

Предоставление льготных торговых мест рыбопромысловым организациям Санкт‑Петербурга позволит обеспечить цены на корюшку напрямую от производителя. Пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

В 2024 году для предпринимателей выделят 26 точек для продаж, что вдвое больше, чем в прошлом году. Известно, что сейчас на стадии рассмотрении находится еще 130 участков.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили первую корюшку на прилавках.

Фото: Piter.tv