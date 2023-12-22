Петербуржцы заметили первую корюшку на прилавках

Отметим, что обычно сезон корюшки наступает в апреле.

Жители Петербурга 28 февраля заметили на уличных прилавках города первую в этом году корюшку. Об этом рассказали в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Стоимость килограмма корюшки составляет 550 рублей. Мнения петербуржцев разделились: некоторые из них сомневаются в свежести рыбы. Они полагают, что корюшка замороженная и была добыта в 2023 году.

При этом собеседник "Фонтанки", занимающийся ладожской корюшкой несколько лет, сообщил, что рыбу "сложно ловить, из-подо льда ловят. Мало ее, но есть". По его словам, через 2-3 недели за рыбой на Финский залив и Ладогу выйдет больше рыбаков.

Отметим, что обычно сезон корюшки наступает в апреле.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам назвали самую полезную для здоровья рыбу.

Фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo