Для похудения врачи рекомендуют есть нежирные виды рыбы. Например, можно ежедневно употреблять 100–150 грамм хека.

Петербуржцам назвали самую полезную для здоровья рыбу. В этот список вошли сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка, лосось, сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Рыба является источником белка, микроэлементов, витаминов B12 и D, омега-3. Рыба снижает уровень холестерина в крови. Витамин D, который содержит рыба, укрепляет кости и предотвращает появление остеопороза.

Для похудения врачи рекомендуют есть нежирные виды рыбы. Например, можно ежедневно употреблять 100–150 грамм хека, трески, камбалы, минтая или судака.

Кроме того, полезно принимать рыбий жир. Он нужен при депрессиях, высоком холестерине и давлении.

Специалисты отмечают, что рыбу можно есть каждый день. Но оптимально будет два-три раза в неделю. Люди, выбравшие рыбу вместо мяса, реже страдают от ожирения, онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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