В Петербурге стартовал сезон зимней подкормки птиц

Она нужна для сохранения видового разнообразия.

В понедельник, 12 ноября, по всей стране отмечался праздник Синичкин день. По традиции он открыл сезон подкормки диких птиц, оставшихся у нас на зиму. В связи с этим жителям Петербурга предложили установить кормушки, чтобы помочь синицам, снегирям, чечеткам и прочим пернатым пережить зиму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Зимняя подкормка диких птиц нужна для сохранения видового разнообразия. В черте города вороны и голуби постоянно вытесняют своих менее приспособленных сородичей. Поддержать пернатых можно с помощью кормушек. Их нужно периодически пополнять самостоятельно заготовленными или приобретенными кормами.

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