Петербуржцам рассказали, почему не стоит кормить голубей

Голуби – переносчики 90 видов возбудителей инфекционных заболеваний.

В пресс-службе администрации Центрального района Петербурга в четверг, 29 июня, рассказали, почему подкормка голубей опасна для здоровья пернатых и жителей города.

Человек приучает голубей к "легкому хлебу", из-за чего в естественной среде обитания пернатые не могут прокормить себя и свое потомство. Кроме того, пищеварительная система этих птиц не приспособлена для тяжелой пищи, к которой относится и мучная продукция.

Корм, который петербуржцы оставляют для диких животных и птиц, в том числе является едой для мышей и крыс, что вызывает рост численности грызунов. Также остатки пищи загрязняют территорию.

Голуби – переносчики 90 видов возбудителей инфекционных заболеваний. Из них 10 передаются воздушно-капельным путем.

Администрация Центрального района настоятельно рекомендует воздержаться от кормления голубей, особенно в местах скопления людей – в парках, у детских площадок и во дворах.

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Фото: Piter.TV