Жителей Петербурга просят кормить уличных птиц

Это связано со снегопадом: пернатым сложно добывать пищу под толстым слоем снега.

В ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" горожан попросили кормить птиц, поскольку им стало затруднительнее добывать пищу из-за погодных условий.

Отмечается, что подкормка обычно заканчивается 1 апреля, так как к этому времени пернатые уже могут найти естественные корма. Однако ранней весной регулярно зимующих и уже прилетевших птиц кормить можно, а иногда нужно – в случае возврата холодов.

При сильных снегопадах сохранившиеся естественные корма оказываются скрытыми под толстым слоем снега. Именно такая ситуация наблюдается на данный момент в Петербурге и, согласно прогнозам, сохранится в ближайшие два-три дня.

Ранее на Piter.TV: чибисы начали откладывать яйца под Петербургом.

Фото: пресс-служба ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"