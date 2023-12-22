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Жителей Петербурга просят кормить уличных птиц
Сегодня, 22:43
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Жителей Петербурга просят кормить уличных птиц

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Это связано со снегопадом: пернатым сложно добывать пищу под толстым слоем снега.

В ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" горожан попросили кормить птиц, поскольку им стало затруднительнее добывать пищу из-за погодных условий. 

Отмечается, что подкормка обычно заканчивается 1 апреля, так как к этому времени пернатые уже могут найти естественные корма. Однако ранней весной регулярно зимующих и уже прилетевших птиц кормить можно, а иногда нужно – в случае возврата холодов. 

При сильных снегопадах сохранившиеся естественные корма оказываются скрытыми под толстым слоем снега. Именно такая ситуация наблюдается на данный момент в Петербурге и, согласно прогнозам, сохранится в ближайшие два-три дня. 

Ранее на Piter.TV: чибисы начали откладывать яйца под Петербургом.

Фото: пресс-служба ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"

Теги: дикие птицы, зимняя подкормка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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