Трое фигурантов дела хотели продать краснокнижных кречетов.

В Приморском и Камчатском краях пресечены незаконная добыча и оборот особо ценных видов диких птиц. Об этом рассказали представители Следственного комитета России на собственном YouTube-канале. Ведутся уголовные дела по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Известно, что группа подозреваемых охотилась на виды, входящие в Красную книгу РФ.

Следствие полагает, что к преступлению причастны трое местных жителей. Мужчинам от 34 до 57 лет. Они действовали в составе организованной группы с августа по ноябрь текущего года. Фигуранты расследования занимались добычей, транспортировкой и содержанием шести особей кречетов (вид соколообразных птиц). Дикие птицы находились в погребе квартиры, находящейся на территории поселка Оссора. В настоящее время животные изъяты. После осмотра орнитологов они были выпущены на свободу. Установлено, что злоумышленники хотели реализовать кречетов зарубежным покупателям. Ущерб от действий ОПГ в СК РФ оценили в более чем 13 млн рублей.

К настоящему моменту двое фигурантов дела признали свою вину. Они сотрудничают со следствием. Еще один из соучастников группы причастность к совершенному деянию отрицает.

Расследовать уголовное дело подростка, которую облили кислотой, будет Следственный комитет.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

