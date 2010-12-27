Мара, калао и тамарин приехали в Ленинградский зоопарк

В зверинце Северной столицы появились новые жители редких видов.

В Ленинградский зоопарк привезли новых животных. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

В начале октября из Ижевска в Северную столицу прибыла пара мартышек Бразза. Обезьянки известны тем, что их шерстка имеет необычный тёмно-серый окрас, а также у этих млекопитающих - необычный оранжевый лоб и белая шерсть на морде, напоминающая усы и бороду. Зверьки уже адаптировались в новом месте. У них даже появилось любимое блюдо: салат айсберг. Обезьянки пока боятся сотрудников зоопарка, зато к друг другу относятся с нежностью.

В отделе "Приматы" также появилась самка эдипова тамарина. Обезьянка Мышка из Чешского зоопарка познакомилась с самцом Карлом, который уже несколько месяцев обитает в зоопарке.

С самого первого дня обезьянки начали общаться через ограждение, а, оказавшись в одном вольере, стали проявлять друг к другу нежные чувства. Пресс-служба зоопарка.

В зоопарк также недавно привезли самку большого индийского калао. Эта редкая птица отличается любовью к фруктам и … насекомым.

Поначалу самка ловко ловила угощение на лету, но, спустя некоторое время, начала доверять сотрудникам и теперь спокойно берет еду из рук. Характер у птицы любопытный - когда заходят на её территорию, она сразу начинает проверять, чем они занимаются, но быстро теряет интерес, если не находит угощения. Пресс-служба зоопарка.

Из Нижнего Новгорода в Ленинградский зоопарк привезли двухгодовалого самца мары. Это животное входит в пятерку самых крупных грызунов.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке на свет появился детеныш альпака.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка.