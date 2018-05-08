Сезон пожаров открыт: горит трава на Петербургском шоссе

Пожарные прибыли на место возгорания.

На Петербургском шоссе горит трава на поляне. Об этом сообщил и отправил видео мобильный корреспондент Piter.TV.

Вечером 8 мая на поляне на Петербургском шоссе возле Экспофорума загорелась трава. По словам корресподента, на место оперативно прибыли пожарные службы, чтобы избежать "расползания" огня на оставшуюся площадь.

О причинах возгорания неизвестно, однако можно предпологать, что кто-то мог кинуть окурок от сигареты, либо это сделали специально.

На видео можно заметить, что сгорела уже приличная часть поля, и огонь не собирался останавливаться.

Напомним, что сегодня во Фрунзенском районе сгорели гаражи и грузовик в центре города.

Видео: Piter.TV