Видео: днем 8 мая в центре Петербурга сгорел грузовик

Огромное задымление можно было увидеть за несколько километров от места происшествия.

Около 2 часов дня на улице Марата, недалеко от перекрёстка с улицей Боровой, сгорел грузовик. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили очевидцы.

Огромное задымление можно было увидеть за несколько километров от места происшествия. В центре города горел грузовик. Черные клубы дыма распространились по соседним улицам. По словам очевидцев, марку сгоревшей машины определить сложно. Предполагают, что это был КАМАЗ.

На место происшествия прибыли специалисты. На данный момент возгорание уже потушено. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

Видео: Piter.TV