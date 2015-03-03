Во Фрунзенском районе потушили пожар. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Пламя распространилось на 150 квадратных метров. Его ликвидировали 18 пожарных к 18:40. Им потребовалось два часа, чтобы потушить огонь. Возгорание произошло на пересечении улиц Фучика и Софийской.
Отметим, что сгорели пять гаражей. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.
Фото: Telegram/ Megapolisonline
Ранее в Волосовском районе Ленобласти вспыхнул частный дом.
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