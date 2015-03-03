На это потребовалось два часа.

Во Фрунзенском районе потушили пожар. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя распространилось на 150 квадратных метров. Его ликвидировали 18 пожарных к 18:40. Им потребовалось два часа, чтобы потушить огонь. Возгорание произошло на пересечении улиц Фучика и Софийской.

Отметим, что сгорели пять гаражей. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

Фото: Telegram/ Megapolisonline

Ранее в Волосовском районе Ленобласти вспыхнул частный дом.