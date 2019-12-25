В Волосовском районе Ленобласти вспыхнул частный дом

Предположительно пожар произошёл из-за возгорания проводки.

В ночь на вторник, 30 мая, в дежурную часть поступило сообщение о возгорании дома в деревне Буяницы в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, в указанном населённом пункте произошло возгорание деревянного одноэтажного каркасно-щитового дома площадью 60 кв. метров. 60-летний собственник дома пояснил, что почувствовал запах гари, увидев в окно со стороны крыльца огонь, разбудил жену и выбежал на улицу.

С соседями мужчина живет дружно, конфликтов ни с кем не было. Дом был закрыт изнутри: его владелец предполагает, что причиной пожара стала вспыхнувшая проводка. Пожар локализован в 03:20.

Ранее мы сообщили о том, что в Тярлево сгорела хозяйственная постройка.

Фото: Piter.TV