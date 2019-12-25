Сезон охоты для жителей Ленобласти откроется в апреле

Лицензии будут выдаваться только по предварительной записи.

Во вторник, 24 марта, был подписан приказ о сроках весенней охоты в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Охота на пернатую дичь на юге области начнется 11 апреля, в северных районах – с 18 апреля. При этом, для получения лицензии охотники обязаны предварительно записаться на прием по телефону (812) 539-50-00. Эта мера связана с профилактическими мерами против коронавирусной инфекции. Документы будут выдавать в Петербурге по адресу ул. Смольного, д. 3.

Ранее мы рассказывали о том, что в Смольном хотят взыскать 400 тыс. рублей с браконьера за убийство лося.

Фото: Instagram / fauna_lenobl