Сезон кикшеринга стартовал в Петербурге с 26 марта

В Северной столице официально начался сезон аренды электросамокатов.

Сезон кикшеринга официально стартовал в Петербурге 26 марта. Накануне, 25 марта, операторы аренды электросамокатов заключили с Комтрансом дополнительное соглашение, регламентирующее соблюдение правил использования СИМ. До этого момента сервисы работали в тестовом режиме.

В новом сезоне количество самокатов в городе не увеличилось. В компании "Юрент" сообщили, что парк остался на уровне прошлого года — порядка 12 тысяч устройств. Оператор подчеркнул, что такое количество позволяет равномерно распределить технику по районам, избегая скоплений на парковках.

Сервис "Whoosh" предоставит петербуржцам 17 тысяч самокатов, еще 8 тысяч будут доступны в Ленинградской области. В пресс-службе оператора отметили, что самыми востребованными направлениями в прошлом сезоне стали улицы Дыбенко, Коллонтай, Пражская, Набережная Обводного канала и Ленинский проспект.

Компания "Яндекс Go" полностью обновила парк, впервые представив самокаты собственной разработки последнего поколения. Всего в аренду поступило более 13,5 тысячи устройств. В компании добавили, что при проектировании были внедрены более 10 новых параметров безопасности, а сами самокаты стали легче и маневреннее.

