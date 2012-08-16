Сезон кикшеринга завершился в Петербурге

Самокаты будут доступны всю зиму только на юге России.

В Петербург и Москву постепенно приходит зима: холодная погода завершила сезон аренды электросамокатов до весны. Об этом сообщает сервис Urent. Клиенты смогут воспользоваться мобильным транспортом в следующем году, однако он будет доступен всю зиму в южных регионах России.

Напомним, что основные часть электросамокатов не предназначена для поездок при температуре ниже 0 градусов. В идеале этим видом транспорта и вовсе лучше пользоваться, если на улице не менее +10 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге по водным маршрутам перевезли более 3,5 млн человек.

Фото: Piter.TV