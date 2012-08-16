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Сезон кикшеринга завершился в Петербурге
Сегодня, 8:02
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Сезон кикшеринга завершился в Петербурге

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Самокаты будут доступны всю зиму только на юге России.

В Петербург и Москву постепенно приходит зима: холодная погода завершила сезон аренды электросамокатов до весны. Об этом сообщает сервис Urent. Клиенты смогут воспользоваться мобильным транспортом в следующем году, однако он будет доступен всю зиму в южных регионах России.

Напомним, что основные часть электросамокатов не предназначена для поездок при температуре ниже 0 градусов. В идеале этим видом транспорта и вовсе лучше пользоваться, если на улице не менее +10 градусов. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге по водным маршрутам перевезли более 3,5 млн человек.

Фото: Piter.TV

Теги: кикшеринг, санкт-петербург, электрические средства передвижения, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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