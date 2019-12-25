В Петербурге по водным маршрутам перевезли более 3,5 млн человек

Это на 49,7% больше чем в 2021 году.

В Петербурге с 18 апреля по 14 ноября по рекам и каналам перевезли более 3,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По предварительной информации перевозчиков, по рекам и каналам перевезено более 3,5 млн человек. Это на 49,7% больше чем в 2021 году. В период навигации к городским причалам было выполнено 37 817 подходов, что на 23% больше, чем годом ранее.

В бюджет Петербурга от использования городских причалов поступило более 15,5 млн рублей. Сегодня в городе действует 19 городских причалов.

Сезон разводки трёх мостов на рукавах Невы завершился 15 ноября.

Фото: Piter.tv