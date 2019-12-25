В Петербурге завершился сезон фонтанов

Работы по консервации сооружений закончат до конца ноября.

Во вторник, 17 сентября, в Северной столице подошел к концу сезон фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Все сооружения уходят на зимние каникулы. Работы по их консервации закончат до конца ноября: специалисты сольют воду из чаш и труб, а также проведут очистку элементов фонтанов, отрегулируют отопительные и вентиляционные системы.

Добавим, что некоторые фонтаны отключили ещё в начале этого месяца. Так, фонтаны на Московской площади и у Финляндского вокзала не работают с 1 октября. Всего в 2023 году в Северной столице функционировало 87 фонтанов, которые обслуживает "Водоканал".

Ранее мы сообщили о том, что "Яндекс.Карты" представили 3D-модели достопримечательностей Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга