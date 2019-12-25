"Яндекс.Карты" представили 3D-модели достопримечательностей Петербурга

Поскольку изображения можно рассматривать со всех ракурсов, петербуржцы смогут познакомиться с привычными объектами с новой стороны, а туристам представится возможность увидеть их в полном великолепии ещё до прибытия на место.

Сервис "Яндекс.Карты" добавил новую опцию: теперь пользователи могут рассмотреть трёхмерные цветные модели достопримечательностей города на Неве. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Поскольку 3D-модели можно рассматривать со всех ракурсов, петербуржцы смогут познакомиться с привычными объектами с новой стороны, а туристам представится возможность увидеть их в полном великолепии ещё до прибытия на место. Уже сейчас на сервис загружены трёхмерный Дом Зингера, крейсер "Аврора", Эрмитаж, Петропавловская крепость, Кунсткамера, храм Воскресения Христова, Казанский и Исаакиевский соборы, Александровская и две Ростральные колонны, здание Биржи, "Лахта Центр", "Пять углов", а также "Новая Голландия".

Чтобы рассмотреть 3D-модель, пользователю необходимо выбрать объект на карте и приблизить его. Для рассмотрения достопримечательности с разных сторон и вращения необходимо сделать параллельное движение двумя пальцами вверх.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал одним из самых популярных направлений для туристов в ноябрьские праздники.

Фото: предоставлено сервисом "Яндекс Карты"