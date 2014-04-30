Петербург стал одним из самых популярных направлений для туристов в ноябрьские праздники

По данным городского комитета по развитию туризма, летом 2023 года Петербург стал наиболее востребованным туристическим направлением и сохраняет позиции в популярности среди путешественников в осенний сезон.

Петербург вошёл в тройку наиболее популярных направлений для поездок в праздничные выходные (4-6 ноября) среди туристов из РФ. Об этом свидетельствует информация крупнейших отечественных сервисов путешествий и сервиса бронирования отелей.

По данным городского комитета по развитию туризма, летом 2023 года Петербург стал наиболее востребованным туристическим направлением и сохраняет позиции в популярности среди путешественников в осенний сезон. Наиболее востребованы в ноябре детские туры в город на Неве, а также национальный туристский маршрут "Петербург. Петр. От первого камня до небоскрёба". Поскольку праздники совпадают со школьными каникулами, в профильном ведомстве уделяют внимание активностям для семей с детьми.

Также в комитете напомнили, что для составления оптимального маршрута путешественники могут воспользоваться туристским порталом Visit Petersburg, включающим полный календарь актуальных городских событий.

Ранее мы сообщили о том, что рекорд России по высоте прыжка на кайте обновил спортсмен из Петербурга.

Фото: Piter.TV