Рекорд России по высоте прыжка на кайте обновил спортсмен из Петербурга

Он поднялся над акваторией Сестрорецка на 27,8 м.

Александр Кудряков, кайтер из Петербурга, установил новый рекорд в России по высоте прыжка на воде 12 октября. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Спортсмен поднялся над акваторией Сестрорецка на 27,8 м, что сопоставимо с высотой 10-этажного дома. В день прыжка на погоду в регионе повлиял циклон "Ральф".

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 2020 году Сергеем Борисовым из Воронежа. Высота его прыжка на кайте достигла 25,9 м.

Ранее на Piter.TV: более 10 тыс. человек поучаствовали в фестивале водного туризма в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)