Сезон фонтанов стартовал в Петербурге

В этом году в городе будут работать 65 фонтанов.

В субботу, 1 мая, в Петербурге стартовал сезон фонтанов 2021 года. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе "Водоканала", в этом году в Северной столице с 9 утра до 21 часа будут работать 65 фонтанов, в том числе и три фонтанных комплекса.

В первый день мая включили фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки, в парке 300-летия Петербурга.

Запуск главного фонтана Московского парка Победы "Слава" состоится 9 мая. Фонтан восстановили в 2020 году. До этого 11 лет он не работал. Также в этот день заработают фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, на Павловской улице в Колпино, фонтан со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе, фонтан "Крестики-Нолики" в переулке Свободы в Сестрорецке.

Представители "Водоканала" обратились в гостям и жителям города с просьбой относиться к фонтанам бережно. К ремонтным и профилактическим работам ведут попадание в воду мусора, моющих средств и других загрязнителей может привести к повреждению оборудования фонтанов, напоминают в организации.

Фото: пресс-служба "Водоканала"