Стало известно, какие фонтаны запустят 1 и 9 мая в Петербурге

До конца 2024 года в Петербурге действует программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов.

С 1 мая в Петербурге начнется сезон фонтанов. В этом году их будет работать 65, в том числе 3 фонтанных комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В первый день мая включат фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки, в парке 300-летия Петербурга.

Запуск главного фонтана Московского парка Победы "Слава", фонтанных комплексов на Московской площади и площади Ленина, фонтанов в Южно-Приморском парке Победы, на Павловской ул. в Колпино, фонтана со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе, фонтана "Крестики-Нолики" в переулке Свободы в Сестрорецке состоится 9 мая, в день 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом сезона фонтаны проверили. С 2019 года в Петербурге действует программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов. В этом году работу восстановят пять водных сооружений.

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Фото: Piter.TV