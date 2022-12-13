Съезд строителей пройдёт в Ленобласти 14 февраля

Во вторник, 14 февраля, в Доме правительства 47-ого региона запланирован 14-ый по счёту съезд строителей. Участники мероприятия обсудят варианты развития отрасли. Об этом пишет издание Online47.
В частности, на съезде будут обговорены возможности строительства инфраструктурных объектов на территории Ленобласти. Кроме того, не оставят без внимания наболевшую проблему с обманутыми дольщиками. Наконец, рассмотрение коснётся сфер архитектуры и комплексного развития территорий.
Предварительно сообщается, что к встрече может присоединиться губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ранее власти Ленинградской области пообещали превратить Гатчину в региональный центр.
Фото: Piter.TV
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