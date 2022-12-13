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Власти Ленинградской области пообещали превратить Гатчину в региональный центр
Сегодня, 16:10
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Власти Ленинградской области пообещали превратить Гатчину в региональный центр

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Проектом займется комитет правового обеспечения. 

К 2027-му году Гатчина станет региональным центром Ленобласти. Об этом сообщили на портале "АиФ Петербург" со ссылкой на администрацию региона. 

Через четыре года Гатчина обретет статус столицы Ленинградской области. Проектом займется комитет правового обеспечения. 

Как отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко,100-летие региона в 2027 году  отметят в новом областном центре.

Сегодня органы власти Ленобласти располагаются в Петербурге. Через четыре года они перенесут свой офис в Гатчину.

Ранее на Piter.tv: качеством школьного образования довольны более 70% родителей в Ленобласти.

Фото:  ВКонтакте / Гатчинский дворец

Теги: гатчина, дрозденко, развитие города гатчина, столица ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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