Качеством школьного образования довольны более 70% родителей в Ленобласти

Также в регионе высоко оценили питание и медобслуживание в общеобразовательных учреждениях.

Качеством школьного образования в Ленобласти остаются довольны более 70% родителей. Такие результаты показало социологическое исследование, которое представила председатель комитета общего и профессионального образования 47-ого региона Вероника Реброва в ходе родительского собрания в онлайн-формате.

Также родители в регионе высоко оценили питание и медобслуживание в общеобразовательных учреждениях. Особенно важным критерием оценки стали отношения учителей и учеников.

Напомним, что в ходе родительского онлайн-собрания мамы и папы школьников смогли пообщаться с представителями комитета по образованию и задать свои вопросы представителям ведомства.

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Фото: Piter.TV