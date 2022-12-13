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Дрозденко вручил ключи от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Луге
Сегодня, 9:13
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Дрозденко вручил ключи от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Луге

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Новосёлами стали 27 семей в городе.

В ходе рабочей поездки в Лужский район, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился с переселенцами из аварийного жилья, вручив им ключи от новых квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности ключи получили 27 семей из Луги. Они покинут старые бараки и переселятся в совеременные квартиры.

Глава региона поздравил новосёлов: для создания уюта на новом месте переселенцам также вручили цветы в горшке и электрочайники. 

Ранее мы сообщили о том, что пятый корпус проблемного ЖК "Чистый ручей" в Сертолово введён в эксплуатацию.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, новые квартиры
Категории: Лента новостей,

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