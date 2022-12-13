Пятый корпус проблемного ЖК "Чистый ручей" в Сертолово введён в эксплуатацию

Ключи от квартир получат примерно 500 человек, ожидавших в очереди в 2016 года.

Во Всеволожском районе получил разрешение в ввод в эксплуатацию проблемный ЖК "Чистый ручей". Квартиры в Сертолово получат примерно 500 дольщиков, ожидавших этого момента с 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По словам зампреда Правительства Ленобласти Евгения Барановского, регион получил недостроенный объект от ГК "Петрострой". Его возведение завершили в феврале 2022 года. На данный момент введения в эксплуатацию ожидает ещё один объект "Петростроя": речь идёт о втором корпусе ЖК "Северный вальс". Кроме того, окончено строительство секции "ДЕЖ" ЖК "Материк". Там были зарегистрированы 482 дольщика.

Добавим, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее заявил, что проблема с обманутыми дольщиками в регионе должна быть решена до 2024 года.

Фото: Правительство Ленобласти