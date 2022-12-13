Дрозденко предложил вариант решения проблемы обманутых дольщиков

Губернатор Ленобласти натаивает на продлении поручения президента, чтобы успеть достроить дома в высокой степени готовности.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением о продлении на год поручения президента Владимира Путина по проблемам обманутых дольщиков. Соответствующее обращение глава региона направит в Кремль. Об этом он рассказал он в эфире телеканала "ЛенТВ24".

Дрозденко подчеркнул, что предложенная им мера поможет в срок достроить дома, которые уже находятся в высокой степени готовности. Жители региона смогут получить долгожданные квадратные метры, а не денежную компенсацию. Средства будут переданы только владельцам квартир в тех объектах, готовность которых составляет менее 80%. По словам губернатора, в этом заключена позиция Фонда защиты прав дольщиков.

Также Дрозденко настоял на том, что полностью проблему обманутых долщиков нужно закрыть в сжатые сроки: до 1 января 2024 года.

Фото: Правительство Ленобласти