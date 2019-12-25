Движение по съезду с КАД на Витебский проспект ограничат на месяц

то связано с проведением работ по восстановлению напыляемой гидроизоляции.

В период с 11 июня по 15 июля на месяц будет ограничена пропускная способность съезда с КАД на Витебский проспект в направлении станции метро "Купчино". Это связано с проведением работ по восстановлению напыляемой гидроизоляции, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В указанный период будет перекрыта переходно-скоростная полоса. Водителей будут информировать о проводимых работах и ограничениях с помощью табло и знаков переменной информации.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что ограничивается движение на Московском проспекте от Рощинской улицы до Мариинской улицы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"