Видео: как с 1 июля изменился съезд с КАД к "Мега Парнас"

Схема движения на пересечении КАД с проспектом Энгельса останется измененной и после реконструкции трассы.

С 1 июля проезд по транспортной развязке на пересечении КАД с проспектом Энгельса частично изменился. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" наглядно показали, как теперь автомобилистам проехать с трассы к ТРК "Мега Парнас".

Проезд к торговому комплексу теперь осуществляется с дополнительной крайней правой полосы внутреннего кольца КАД, она отделена от основной дороги барьером и отмечена соответствующими дорожными знаками. Двигаясь от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса, нужно обратить внимание на знаки "Предварительный указатель направления" и "Движение по полосам" перед съездом на проспект Энгельса и держаться правее. За съездом на Энгельса, минуя проезд под путепроводом, нужно повернуть направо – на съезд, где имеется указатель а/д А-121 "Сортавала", после чего до "Меги" можно доехать привычным маршрутом.

Дорожники отметили, что новая схема движения будет действовать и после окончания реконструкции КАД.

Кслову о "Мегах": оба торговых центра в Ленобласти могут заработать уже в конце июля.

Видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"