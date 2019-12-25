Съезд с КАД на Октябрьскую набережную закроют на пять дней

С 15 по 20 апреля по участку будет невозможно проехать из-за дорожных работ.

На Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга (КАД) ожидаются ограничения движения из-за дорожных работ. Об этом 13 апреля предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 15 по 20 апреля съезд №4 (с внешнего кольца КАД на Октябрьскую набережную) окажется полностью недоступным для проезда. На участке, где пересекаются КАД и автодорога из Петербурга во Всеволожск, будут устранять колейность покрытия проезжей части.

Работы сопроводят временными дорожными знаками, барьерами, сигнальными фонарями. Все пять дней ремонт будет идти круглосуточно.

Ранее мы писали, что на Волховском шоссе отремонтируют мосты через реки Стрелка и Кикенка.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"